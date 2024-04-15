Россия призвала Израиль последовать примеру Ирана

Российская Федерация призывает Израиль взять пример с Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН сказал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на сигнал Ирана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем.

«Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру и отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона, и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния», — заявил постпред.

До этого власти Ирана в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что исламская республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».