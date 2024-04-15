Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов заседание СБ ООН по удару Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что срочно созванное заседание Совета Безопасности по ответному удару Ирана по Израилю является парадом лицемерия и двойных стандартов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда, всем прекрасно известно, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli. Поэтому, если бы атаке подверглись посольства стран Запада, то в отношении Ирана были незамедлительно приняты жесткие ответные меры.

Небензя подчеркнул, что Запад развернул в Совбезе ООН такой парад лицемерия и двойных стандартов, что на него даже неудобно смотреть.

До этого заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не добивается эскалации с Тегераном.

14 апреля сообщалось, что удары по Израилю приказал нанести духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».