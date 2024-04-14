МИД Ирана вызвал послов трех европейских государств

Послов Великобритании, Франции и Германии в Иране вызвали в министерство иностранных дел страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

«Глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Тегерана в Дамаске.

13 апреля иранские войска запустили более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет в стороны Израиля. Сразу после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приведении всех средств противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности.

На этом фоне ряд стран региона заявили о закрытии своего воздушного пространства. Военно-воздушные силы (ВВС) США, в свою очередь, поднаняли свои самолеты в небо над Ираком и Иорданией. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий на Ближнем Востоке.

14 апреля ситуацию прокомментировал МИД Франции. Глава ведомства Стефан Сежурне решительно осудил атаку Ирана на Израиль, обвинив республику в «переходе черты» по дестабилизации ситуации в регионе.

Позже аналогичным образом поступили верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Вместе с этим глава международной организации призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Ранее в Иране рассказали о пораженных объектах в ходе атаки на Израиль.