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Главком ВСУ рассказал об укреплении обороны Часова Яра

Главком ВСУ Сырский заявил об укреплении обороны города Часов Яр

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ», — написал Сырский.

Он также подчеркнул, что угроза со стороны российских вооруженных сил «остается актуальной».

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что город Часов Яр важен для устойчивости ВСУ, поэтому они будут стараться удержать его.

«Для ВСУ потеря Часова Яра — это, во-первых, имиджевая потеря, во-вторых, это оперативная потеря, так как с падением Часова Яра полностью нарушается устойчивость обороны ВСУ на направлении Краматорск-Славянск», — сказал он.

13 апреля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Первомайское. До этого сообщалось, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.

Ранее помощник главы ДНР заявил о стягивании ВСУ дополнительных сил в Часов Яр.

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