Главком ВСУ рассказал об укреплении обороны Часова Яра

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ», — написал Сырский.

Он также подчеркнул, что угроза со стороны российских вооруженных сил «остается актуальной».

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что город Часов Яр важен для устойчивости ВСУ, поэтому они будут стараться удержать его.

«Для ВСУ потеря Часова Яра — это, во-первых, имиджевая потеря, во-вторых, это оперативная потеря, так как с падением Часова Яра полностью нарушается устойчивость обороны ВСУ на направлении Краматорск-Славянск», — сказал он.

13 апреля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Первомайское. До этого сообщалось, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.

Ранее помощник главы ДНР заявил о стягивании ВСУ дополнительных сил в Часов Яр.