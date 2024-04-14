Президент Ирана назвал удары по Израилю правом на самооборону

Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля в рамках права на самооборону. С таким заявлением выступил президент республики Эбрахим Раиси, передает агентство ISNA.

«Эта защитная мера, являющаяся законным правом Ирана на самооборону, была подготовлена и исполнена в ответ на агрессивные действия сионистского режима против объектов и интересов Ирана. В особенности, в ответ на нападение этого режима на посольство республики в Дамаске», — говорится в заявлении.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Иран предостерег США от военной поддержки Израиля.