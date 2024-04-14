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Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль

Трамп заявил, что Иран атаковал Израиль из-за слабости США

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Cheney Orr/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на фоне атаки Ирана по территории Израиля заявил, что этого не должно было произойти. Его слова с митинга сторонников в Пенсильвании приводит Fox News.

«Прежде чем идти дальше, я хочу сказать: «Боже, благослови народ Израиля. Он сейчас подвергается нападению. Это потому, что мы проявляем огромную слабость», — сказал Трамп.

По его словам, слабость, проявленная Вашингтоном, «невероятна, и этого бы не произошло, если бы мы были у власти». Он подчеркнул, что все понимают, почему эта атака произошла.

До этого президент США Джо Байден заявил, что самым решительным образом осуждает атаки Ирана на Израиль.

«По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в регион самолеты и эсминцы противоракетной обороны», — заявил Байден.

Он сообщил, что удары наносились с территории Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. Американские военнослужащие помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном, отметил глава Белого дома.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».

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Удар Ирана по Израилю
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