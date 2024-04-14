Байден проведет консультации по ситуации на Ближнем Востоке

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на консультации будут присутствовать помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и другие.

До этого стало известно, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

До этого в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана и запретили работу всех учебных заведений.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.