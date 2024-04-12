Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политик раскрыл правильную стратегию отношений с РФ

Политик Хеке: Германии нужна кооперация с Россией, а не ненависть

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Глава фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке заявил о необходимости кооперации с Россией, по его словам, Берлину не нужна ненависть между немцами и русскими. Своим мнением он поделился в эфире немецкого канала Welt.

«Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими», — подчеркнул он.

Хеке добавил, что украинский кризис необходимо завершить как можно быстрее. Западные союзники Украины, отметил политик, в том числе Германия, должны содействовать мирному и дипломатическому разрешению конфликта вместо обострения ситуации.

До этого президент бундестага Бербель Бас заявила, что союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в ФРГ началась вербовка украинских беженцев для боев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами