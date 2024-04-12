Глава фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке заявил о необходимости кооперации с Россией, по его словам, Берлину не нужна ненависть между немцами и русскими. Своим мнением он поделился в эфире немецкого канала Welt.

«Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими», — подчеркнул он.

Хеке добавил, что украинский кризис необходимо завершить как можно быстрее. Западные союзники Украины, отметил политик, в том числе Германия, должны содействовать мирному и дипломатическому разрешению конфликта вместо обострения ситуации.

До этого президент бундестага Бербель Бас заявила, что союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в ФРГ началась вербовка украинских беженцев для боев на Украине.