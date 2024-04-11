В ФРГ началась вербовка украинских беженцев для боев на Украине

В Германии украинских беженцев вербуют для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в обмен на гражданство ФРГ. Такая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Согласно информации ресурса, украинцам предлагают вступить в ряды «немецкого добровольческого корпуса», который является частью «Интернационального легиона теробороны Украины». В случае заключения договора, рассчитанного на 10 месяцев, согласившиеся получают €500 в месяц за службу в городе либо €3000 — на передовой. После прохождения обучения у американских, польских и местных инструкторов контрактников отправляют на фронт. За службу в ВСУ им обещают получение гражданства Германии по упрощенной схеме.

«Однако предоставить его готовы только после завершения конфликта», — отмечается в материале.

Таким образом, немецкие спецслужбы пытаются завербовать бойцов, чтобы помочь Киеву собрать живую силу по новому закону о мобилизации.

В феврале стало известно, что Украина начала вербовать жителей Латинской Америки для вступления в ряды ВСУ из-за нехватки бойцов.

Ранее украинский военнопленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ.