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В МИД РФ прибыл временный поверенный в делах Италии

Временный поверенный в делах Италии приехал в МИД РФ на рабочую встречу

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Максим Блинов/РИА Новости

Временный поверенный в делах Италии на территории РФ Петро Карини 12 апреля прибыл в министерство иностранных дел страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Источник агентства уточнил, что дипломат приехал в министерство для участия в рабочей встрече.

«Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России», — говорится в материале.

Другие подробности пока не сообщаются.

12 апреля российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Словении в стране Дарью Бавдаж-Курет. Причиной послужили объявление нежелательной персоной и последующая высылка одного из сотрудников дипломатического представительства Москвы в Любляне. Соответствующее решение руководство республики приняло 21 марта, обвинив попавшего под санкции специалиста в осуществлении «несовместимой с дипломатическим статусом» деятельности.

В заявлении МИД РФ уточнялось, что в ходе встречи зарубежному послу было сообщено о применении аналогичных мер в отношении одного из ее подчиненных. При этом Бавдаж-Курет покинула здание министерства менее чем через 10 минут после прибытия.

Ранее австрийского посла вызвали в МИД РФ из-за высылки российских дипломатов.

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