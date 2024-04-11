Зеленский требует принять Украину в ЕС не позже июня

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в организацию не позже июня. Об этом он заявил на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — сказал Зеленский.

По его словам, Европа нуждается в подобном сигнале, чтобы у президента России Владимира Путина «не было соблазна думать», будто Запад проявляет слабость.

В середине декабря саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.

Накануне стало известно, что Украине нужно сделать ради членства в ЕС. По данным газеты Politico, если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить свой сельскохозяйственный сектор в стороне. Отмечается, что украинские фермеры стремятся свободно продавать свою продукцию на рынки стран ЕС, однако «этого не произойдет».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.