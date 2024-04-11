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Лукашенко заявил о готовности предоставить помощь РФ в переговорах с Украиной

Лукашенко: если понадобится, Белоруссия поможет России в переговорах с Украиной

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, его страна предоставит ее. Об этом белорусский лидер сказал в интервью Павлу Зарубину.

«Если надо в разговор в этот вклиниться, мы можем вам в этом плане помочь», – сказал глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что не видит смысла для Москвы вести диалог с Киевом. По его словам, вести переговоры необходимо с теми силами, что стоят за Украиной. Самих украинцев он назвал подносчиками снарядов.

В феврале президент Белоруссии высказал мнение, что оснований для начала переговоров с Киевом об урегулировании конфликта более чем достаточно.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что Вооруженные силы Украины сосредоточили на границе с республикой группировку численностью около 112-114 тысяч человек.

Ранее Лукашенко рассказал о счастье России и Белоруссии.

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