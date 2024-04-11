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Небензя дал характеристику ударам России по Украине

Небензя в ООН: удары России по энергообъектам Украины являются ответом Киеву

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Удары российских Вооруженных сил (ВС) по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины являются ответными мерами Москвы на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли страны при помощи постоянных атак беспилотниками со взрывчаткой. Об этом в штаб-квартире ООН заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Удары России по ТЭК Украины — это прямой ответ страны на попытки Киева нанести ущерб объектам российской газовой отрасли», — отметил он.

По словам дипломата, речь идет об ударах, которые проводит Минобороны в ответ на атаки беспилотников на предприятия, находящиеся в российских регионах. Дроны самолетного типа Украины атаковали и другие объекты, в том числе предприятие Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» на территории Татарстана.

Днем 11 апреля Минобороны России в своей сводке подтвердило, что военные страны ночью нанесли массированные удары по энергообъектам Украины. В ведомстве уточняли, что в ходе атаки использовалось как отечественное вооружение, так и беспилотники.

На Украине сообщали, что в результате ночных ударов была полностью разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная станция в Киевской области. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, данная ТЭС генерировала около 60% всей электроэнергии в регионе.

Еще один массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен в ночь на 22 марта. Тогда пострадала в том числе ДнепроГЭС.

Ранее МИД Эстонии объяснил, почему выступает в защиту ударов Украины по российским нефтезаводам.

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