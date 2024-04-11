Постпред России в Женеве прокомментировал проведение саммита по Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что мирные конференции по Украине должны проводиться в нейтральных странах-посредниках, но не в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

«Если уже подобные встречи и организовывать, то, безусловно, на территории нейтральных стран-посредников. Ну а тут совершенно логично напрашивается вопрос: «При чем тут Швейцария?» — сообщил Гатилов.

По его словам, переговоры должны проводиться для обсуждения жизненно важных интересов и законных озабоченностей в сфере безопасности всех заинтересованных сторон, включая Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ не примет участие в конференции по урегулированию на Украине в Берне.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия рано или поздно должна будет принять участие в переговорах по Украине.

Ранее сообщалось, что Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине.