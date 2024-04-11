Россия проигнорирует конференцию по Украине в Швейцарии

Официальная представительница МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ не примет участие в конференции по урегулированию на Украине в Берне. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале Захаровой.

«Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по «формуле Зеленского»: Россия участвовать не будет и не собиралась», — подчеркнула она.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия рано или поздно должна будет принять участие в переговорах по Украине.

Кассис отметил, что необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

«В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться», — подчеркнул министр.

Также глава швейцарского МИД заявлял, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине.