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Посольство РФ отреагировало на конференцию по Украине в Швейцарии

Посольство: Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине

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Depositphotos

Швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию по Украине в Бюргенштоке. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Швейцарии.

«Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — сказано в сообщении.

В дипломатической миссии РФ подчеркнули, что данная встреча в отсутствие России будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату.

10 апреля глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он напомнил о существующих разных взглядах на роль Москвы в переговорном процессе.

Ранее в Госдуме сочли швейцарский саммит по Украине показухой.

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