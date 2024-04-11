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Зеленского обвинили в терроризме после его слов о разрушении Крымского моста

Эксперт Коротченко: планы Зеленского разрушить Крымский мост — терроризм

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Alina Smutko/Reuters

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о намерении разрушить Крымский мост отражают собой террористическую сущность режима на Украине. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Что касается анонсированных ударов по Крымскому мосту, это в чистом виде международный терроризм», — подчеркнул он, напомнив, что ранее Киев не раз стремился ударить по мосту.

Аналитик отметил, что соответствующие заявления Зеленского говорят о том, что Киев перешел к тактике диверсионно-террористических методов. По оценке Коротченко, угроза таких ударов реальна. По мнению эксперта, Украина может использовать западное высокоточное оружие для террористических атак по инфраструктурным объектам РФ, в том числе по Крымскому мосту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления, который в том числе включит разрушение Крымского моста.

Он уточнил, что речь идет не только о мосте в Керчи, но и о ряде инфраструктурных объектов, которые представляют собой военную цель, — мостах, аэродромах, по которым перевозится вооружение и отправляются истребители.

Ранее Зеленский признал, что РФ обладает значительным влиянием в мире.

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