В ЕС опасаются, что решение по Авену и Фридману станет тревожным прецедентом

Европейские чиновники и эксперты заявили, что решение суда ЕС о снятии персональных санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана может стать тревожным прецедентом для оспаривания введенных Евросоюзом ограничений. Об этом сообщает Financial Times.

«Официальные лица ЕС и эксперты по правовым вопросам заявили, что неожиданное решение суда стало тревожным прецедентом», — говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, соответствующие решение суда открывает возможность «сотням связанных с Кремлем лиц оспорить европейский санкционный режим».

При этом Financial Times напоминает, что на двоих российских бизнесменов по-прежнему распространяется запрет на поездки по всему ЕС, а их активы по-прежнему заморожены.

По оценке издания, это решение пролило свет на «очевидные недостатки в процессе исследований и сбора информации ЕС» при разработке рестрикций в отношении более чем 1700 физических и 400 юридических лиц РФ с 2014 года.

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

При этом в Совете Евросоюза приняли к сведению решение суда ЕС, который удовлетворил иски миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене санкций против них.

Ранее в ЕС заговорили о новом санкционном режиме против России.