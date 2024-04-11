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В ЕС опасаются, что решение по Авену и Фридману станет тревожным прецедентом

FT: решение в ЕС по Авену и Фридману создало прецедент для оспаривания санкций

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Илья Питалев/РИА Новости

Европейские чиновники и эксперты заявили, что решение суда ЕС о снятии персональных санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана может стать тревожным прецедентом для оспаривания введенных Евросоюзом ограничений. Об этом сообщает Financial Times.

«Официальные лица ЕС и эксперты по правовым вопросам заявили, что неожиданное решение суда стало тревожным прецедентом», — говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, соответствующие решение суда открывает возможность «сотням связанных с Кремлем лиц оспорить европейский санкционный режим».

При этом Financial Times напоминает, что на двоих российских бизнесменов по-прежнему распространяется запрет на поездки по всему ЕС, а их активы по-прежнему заморожены.

По оценке издания, это решение пролило свет на «очевидные недостатки в процессе исследований и сбора информации ЕС» при разработке рестрикций в отношении более чем 1700 физических и 400 юридических лиц РФ с 2014 года.

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

При этом в Совете Евросоюза приняли к сведению решение суда ЕС, который удовлетворил иски миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене санкций против них.

Ранее в ЕС заговорили о новом санкционном режиме против России.

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