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В ЕС заговорили о новом санкционном режиме против России

Боррель: ЕС обсуждает новый санкционный режим против России

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Yves Herman/Reuters

Страны ЕС обсуждают новый режим санкций против России. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«<…> я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки», — отметил он.

До этого высокопоставленный европейский представитель не исключил, что ЕС введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против трех российских компаний. В перечень попали «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила». Кроме того, ведомство включило в черный список шесть китайских компаний и две — из Объединенных Арабских Эмиратов.

Накануне высший суд ЕС решил отменить первоначальные акты о введении санкций против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Оба предпринимателя входят в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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