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Глава Гагаузии резко высказалась о визите Санду в регион

Гуцул: Санду исподтишка приехала в Гагаузию во время визита главы региона в РФ

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию «исподтишка» во время рабочей поездки главы Гагаузии Евгении Гуцул, при этом глава государства зовет лишь избранных людей на встречу. Об этом сообщила глава автономного региона Евгения Гуцул, ее слова приводит «Sputnik.Молдова».

«Майя Санду решила приехать в Гагаузию, пока я в рабочей поездке. Мы, гагаузы, гостеприимный народ. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка? Зовет не башкана, а только избранных людей на встречу», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что Санду приехала в город Комрат в Гагаузии. Отмечалось, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион. Предполагалось, что глава государства проведет в Комрате встречу с мэрами населенных пунктов автономии и представителями региональных структур. Общественный деятель Александр Панов отмечал, что Санду собирает на встречу лишь лояльных себе мэров.

В центре Комрата собрались более тысячи местных жителей, которые хотят встретиться с Санду и поговорить с ней. Уточняется, что полиция не подпускает их к главе государства.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Сообщалось, что власти автономии смогли договориться о запуске российских карт «Мир» в регионе.

Ранее эскалацию в Приднестровье назвали дорогой к мировой войне.

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