Эскалацию в Приднестровье назвали дорогой к мировой войне

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал эскалацию вокруг региона, где безопасность обеспечивают российские миротворцы, дорогой к войне. Его слова приводит ТАСС.

Красносельский призвал «не трогать Приднестровье».

«Эскалация в Приднестровье — путь к войне, возможно, к мировой войне. Многие это понимают, кстати говоря. А многие делают вид, будто это что-то невероятное. Да нет, все вероятно», — заявил он.

Ранее он обвинил власти Молдавии в нарушении практически всех договоренностей, которые были заключены между сторонами при участии посредников.

До этого вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил о фактическом выходе страны из переговоров с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) и «установке правил» для Тирасполя.

«Ранее мы вели переговоры, на которых приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. Теперь Тирасполю устанавливают правила, которые они должны выполнять. Это их сильно сердит», — заявил Серебрян.

Ранее в Молдавии назвали отношения с Россией худшими в истории.