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Американский генерал рассказал о большой ошибке США

Генерал США Ходжес: союзники теряют доверие к действиям Соединенных Штатов

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Global Look Press

США на фоне развития украинского кризиса не могут удержать влияние на своих союзников, они постепенно теряют доверие к Соединенным Штатам. Об этом в эфире американского телеканала NBC News заявил генерал в отставке Бен Ходжес.

«Наши союзники теряют доверие к Соединенным Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них», — подчеркнул Ходжес, отметив, что в этой связи украинский кризис имеет более широкую подоплеку и «касается не только Украины».

По словам генерала, в мировом сообществе на данный момент мало кто верит в заявления высших чиновников США о намерении поддерживать Киев в конфликте столько, сколько это необходимо.

До этого американский обозреватель Дэнни Хайфон заявлял, что зарубежные партнеры Украины искусственно затягивают боевые действия, так как в случае поражения в рамках данного конфликта коллективный Запад столкнется с катастрофическими политическими последствиями.

Ранее Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы.

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