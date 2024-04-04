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Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы

Посол России в США Антонов призвал Запад отказаться от идеи поражения Москвы

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Wong Maye-E/AP

Западные страны должны отказаться от идеи о нанесении России стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, слова которого передает ТАСС.

«Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием РФ. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения», — сказал Антонов.

3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диалог Вашингтона и Москвы возможен, если изменится политика российской стороны.

В этот же день журналист Такер Карлсон сказал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы.

В конце марта Антонов заявил, что ждать улучшения отношений России и Соединенных Штатов при администрации Джо Байдена нет смысла.

Ранее американский экономист назвал имена виновников начала конфликта на Украине.

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