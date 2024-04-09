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Байден продлил действие введенных против России санкций

Байден продлил на год действие режима введенных против России санкций

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год действие режима антироссийских санкций, которые ранее были введены против РФ из-за «вредоносной деятельности российских властей», в частности, под предлогом якобы вмешательства в американские избирательные процессы и после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как говорится в заявлении вашингтонской администрации, Россия якобы «препятствовала проведению свободных и демократических выборов и подрывала демократические институты в США, их странах-союзниках и партнерах», а также «участвовала во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров». В тексте также утверждается, что РФ якобы нарушала «устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств».

До этого помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российская экономика остается устойчивой на фоне санкций. В связи с этим он призвал продолжить борьбу с Москвой. Салливан также отметил, что Вашингтону необходимо «быть неумолимым» в этом вопросе.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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