Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером государства, которое выбрало путь цивилизационной деградации. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 9 апреля, Патрушев принял участие в заседании научного совета. На мероприятии он обратил внимание на активное продвижение западных мировоззренческих установок и моделей поведения в медийном пространстве.

По мнению секретаря СБ РФ, подобные действия могут привести к утрате самобытности и «размыванию» традиционных форм социальной жизни. Более того, они чреваты исчезновением национального самосознания в тех или иных странах.

«Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример — Украина», — подчеркнул Патрушев.

8 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что многие государства мира не согласны с европейской позицией по вопросу конфликта на Украине. По его словам, Вена по-прежнему придерживается политики нейтралитета, даже если «это не всегда легко объяснить» зарубежным партнерам страны.

В то же время глава правительства посчитал правильным следовать «двойной стратегии». Речь идет об одновременной поддержке Киева и поиске путей урегулирования кризиса путем переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал страну заложницей выборов в США.