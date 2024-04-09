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Путин обсудил с Токаевым сложную паводковую обстановку в России и Казахстане

Путин обсудил с Токаевым сложную ситуацию с паводками на границе РФ и Казахстана

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Hayk Baghdasaryan/Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил паводки в приграничных регионах двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана», — указывается в публикации.

В публикации отмечается, что договорились активнее сотрудничать в устранении затоплений, вести совместный мониторинг и прогнозирование обстановки, совместно реагировать на вызовы.

«Затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики», — заключается в публикации

До этого в Западном Казахстане стартовала эвакуация людей из-за подъема уровня воды в Урале.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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