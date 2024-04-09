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Глава МИД Китая рассказал о развитии отношений с Россией

Глава МИД Китая Ван И: отношения России и КНР становятся более зрелыми

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, слова которого передает РИА Новости.

По итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Ван И заявил, что в 2024 году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипотношений. По его мнению, за прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными.

Лавров прибыл 8 апреля в Пекин с официальным визитом и пробудет там до 9 апреля.

Глава МИД РФ рассказал, что Ван И выдвинул идею о «двойном противодействии» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны коллективного Запада.

Лавров напомнил, что неоднократно лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркивали решимость обоих государств противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, процессы демократизации и справедливости.

Ранее Китай резко ответил НАТО.

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