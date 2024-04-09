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Посол РФ призвал не допустить того, чтобы Киев устроил радиационную катастрофу

Посол Антонов: нельзя допустить, чтобы Киев устроил радиационную катастрофу

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Alexander Ermochenko/Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нельзя допустить возникновения из-за действий украинских властей радиационной катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в Вашингтоне даже ядерный терроризм воспринимает за благо, если он направлен против России. Антонов назвал поощрение киевских властей со стороны США «хождением по лезвию ножа». Вылазки со стороны Киева, отметил посол, угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность.

Антонов подчеркнул, что крайне важно не допустить, чтобы в «своей агонии» президент Украины Владимир Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе. Дипломат выразил недоумение тем, что администрация США готова платить украинским властям за столь безрассудные действия оружием и снаряжением.

До этого посол Антонов заявил, что Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке.

Ранее дипломат Антонов призвал США не давать советы России.

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