Кулеба обсудил с Кэмероном поставки Patriot на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном дальнейшие шаги по поставкам систем ПВО Patriot Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Кулебы, стороны скоординировали дальнейшие шаги по поиску и передаче Украине систем ПВО, прежде всего Patriot.

«Я ценю проактивный подход Дэвида, направленный на достижение поставленных целей», — подчеркнул Кулеба.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов. По его словам, наблюдаются моменты, когда может сработать только Patriot или его аналог, в таких ситуациях приходится выбирать, какой объект будет защищен.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее Зеленский обратился к Западу по ситуации в Харькове.