Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кулеба обсудил с Кэмероном поставки Patriot на Украину

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Кэмероном поставки систем ПВО Patriot Киеву

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном дальнейшие шаги по поставкам систем ПВО Patriot Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Кулебы, стороны скоординировали дальнейшие шаги по поиску и передаче Украине систем ПВО, прежде всего Patriot.

«Я ценю проактивный подход Дэвида, направленный на достижение поставленных целей», — подчеркнул Кулеба.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов. По его словам, наблюдаются моменты, когда может сработать только Patriot или его аналог, в таких ситуациях приходится выбирать, какой объект будет защищен.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее Зеленский обратился к Западу по ситуации в Харькове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами