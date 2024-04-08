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Зеленский обратился к Западу по ситуации в Харькове

Зеленский призвал Запад передать больше систем ПВО в Харьков

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова с воздуха, призвав западных союзников предоставить больше средств ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение главы Украины.

По его словам, «совершенно очевидно», что Украине не хватает средств ПВО. Это так же очевидно и для стран Запада, подчеркнул Зеленский.

«Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба… В мире есть системы ПВО, которые могут помочь, нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, хотя в арсенале союзников Киева имеется более сотни систем Patriot. Он подчеркнул, что будет поднимать вопрос о поставках систем ПВО на каждой встрече с коллегами из стран НАТО.

«Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину минимальным запросом?» — сказал глава МИД Украины.

Ранее австрийский полковник предупредил Украину о скором наступлении ВС РФ.

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