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Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

Глава МИД Британии и Франции сочли поражение Украины проигрышем Запада

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением Запада. Об этом говорится в статье глав МИД Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, опубликованной в газете Telegraph.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне», — написали министры.

По их словам, если Киев «проиграет, мы все проиграем».

Кэмерон и Сежурне также сообщили, что их страны подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в июле. Они считают, что государствам Запада необходимо сделать «еще больше», чтобы нанести поражение Российской Федерации.

В конце марта глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет и стратегической победой Китая.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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