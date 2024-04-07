Соскин потребовал объяснений от Зеленского из-за скандала с избиением

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале призвал действующего украинского президента Владимира Зеленского отреагировать на скандал с избиением 14-летнего сироты, которого пытались мобилизовать в армию.

«А что ты молчишь Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят», — вопрошает он.

По словам Соскина, закон о мобилизации, принятие которого усиленно требует Зеленский, абсолютно не нужен в этой стране. А сами полномочия главы государства уже истекли.

«Вы думаете люди будут терпеть, они не возьмутся за оружие? Не будут этих уничтожать, которые будут пытаться их задержать? Вы вообще понимаете, что будет, или нет?» — констатировал он.

Некоторое время назад стало известно, что сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать. По информации издания, 2 апреля в Измаильском районе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались мобилизовать 14-летнего. Его жестоко задержали на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус. Однако, когда выяснили, что парню только 14, его высадили прямо на трассе. Подросток возвращался домой около двух часов пешком. Уточняется, что подросток — круглый сирота, живет с бабушкой. О случившемся он рассказал в школе, после чего жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену.

Ранее в Верховной раде предложили увеличить штраф за неявку в военкомат по повестке.