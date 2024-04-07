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В Британии раскрыли причины звонка Лекорню Шойгу

Аналитик Меркурис: Лекорню пытался уговорить Шойгу смягчить удары по Украине

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис раскрыл причины звонка министра обороны Франции Себастьян Лекорню своему российскому коллеге Сергею Шойгу. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Duran.

Эксперт предположил, что Лекорню хотел смягчить удары России на Украине. В частности, французский министр пытался уговорить Москву изменить позицию насчет западного контингента на Украине и найти повод для «заморозки» конфликта.

«Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, и французы этого боятся», — заявил Меркурис.

По мнению аналитика, во Франции видят мрачные перспективы украинских военных на поле боя.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.

Ранее в Париже предрекли разрушение Франции в случае столкновения с Россией.

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