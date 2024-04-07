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В Совфеде раскрыли, к чему Санду ведет Молдавию

Сенатор Пушков: Санду ведет Молдавию к поглощению Румынией

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Премьер Румынии — за поглощение Молдавии. Удивляться нечему», — отметил он.

Пушков напомнил, что главой Молдавии является румынка. Он предрек, что если дело о поглощении Румынией доведут до конца, то Молдавия превратиться в самую бедную провинцию одной из самых небогатых стран Евросоюза.

«Собственно, Санду к этому и ведет дело», — резюмировал глава комиссии Совфеда.

Пушков напомнил, что накануне премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС.

До этого в Молдавии назвали спекуляциями слухи о вводе войск НАТО в страну. Экс-помощник замглавы минобороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада могут использовать Молдавию как плацдарм против России на фоне неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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