Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Danny Haiphong.

По мнению Риттера, переворот на Украине возможен после истечения президентского срока Зеленского.

Он подчеркнул, что отмена выборов главы страны является плохим моментом, ведь «российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения». Экс-разведчик считает, что сегодня все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что собирается участвовать в следующих выборах главы государства.

Накануне политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы провести формальные выборы главы государства, но решил этого не делать из-за возможного поражения.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее Порошенко призвал Зеленского провести чистку в правительстве Украины.