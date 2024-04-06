Медведев назвал организаторов теракта в «Крокусе»

Участники теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не являются религиозными фанатиками, они примитивные наемники. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ (организация запрещена в России)/ISIS/«Вилаят Хорасан», эти мрази – отнюдь не религиозные фанатики. Они примитивные наемники, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», — написал Медведев.

Также зампред Совбеза сообщил, что истинные организаторы прячутся в тени ИГ, но исходя из данных, полученных из телефонов террористов, теракт был спланирован организаторами с Украины.

Днем 6 апреля стало известно, что пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее сообщалось, что часть системы пожаротушения в «Крокусе» не сработала после начала пожара.