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Власти Эквадора назвали штурм посольства Мексики защитой суверенитета

Эквадор счел штурм посольства Мексики защитой своего суверенитета

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Karen Toro/Reuters

Власти Эквадора назвали штурм полицией страны посольства Мексики в Кито защитой национального суверенитета. Об этом говорится в сообщении администрации президента Эквадора Даниэля Нобоа, которое размещено в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы защищаем национальной суверенитет, ноль безнаказанности», — говорится в сообщении администрации Нобоа.

Отмечается, что арестованный в ходе штурма дипмиссии Мексики бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас «приговорен эквадорским правосудием к лишению свободы» и уже передан в распоряжение компетентных органов.

В сообщении подчеркивается, что арест бывшего президента Эквадора произведен «после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии».

«Эквадор — суверенная страна, и мы не позволим ни одному преступнику остаться безнаказанным», — добавляется в сообщении.

До этого глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила, что власти Мексики намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования.

Ранее в МИД Мексики заявили о раненых дипломатах в ходе штурма посольства страны.

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