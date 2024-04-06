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В МИД Мексики заявили о раненых дипломатах в ходе штурма посольства страны

МИД Мексики: в ходе штурма посольства страны в Эквадоре ранены дипломаты

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Karen Toro/Reuters

Дипломаты посольства Мексики в Эквадоре получили ранения и травмы в ходе штурма дипмиссии полицией. Об этом сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена в соцсети X, передает ТАСС.

«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — заявила Барсена.

По данным издания Primicias, 5 апреля полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа Эспинеля, которому Мехико предоставил политическое убежища.

В 2020 году бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, его заместитель и еще 19 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах должны были предстать перед судом.

Следователям удалось обнаружить 837 улик, доказывающих преступления названных лиц.

5 апреля Эквадор выслал посла Мексики из-за высказываний президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора насчет ситуации в стране перед выборами в 2023 году.

Ранее власти Эквадора подтвердили арест бывшего вице-президента страны.

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