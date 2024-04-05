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В США призвали Украину прекратить сотрудничество с НАТО

Профессор Миршаймер: Украина должна стать нейтральной и разорвать связи с НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Американский профессор Джон Миршаймер впризвал Украину согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с НАТО. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, следует «подубить украинцев к нейтралитету и разрывов связей с НАТО». Также профессор считает, что необходимо прекратить оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя, а баланс сил смещается в пользу российской стороны.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), вряд ли смогут повлиять на ситуацию на фронте, они не станут «серебряной пулей» для Украины.

Накануне газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных военнослужащих, сообщала, что у западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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