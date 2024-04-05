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МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США

МИД РФ призвал Армению не верить обещаниям ЕС и США

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Shutterstock

Россия рассматривает прошедшую в Брюсселе встречу в формате «Армения — США — Евросоюз» как очередную попытку втягивания Южного Кавказа в геополитическое противостояние. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«Вашингтон и Брюссель – под эфемерные обещания – добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников», — отмечается в публикации.

В МИД России призвали руководство Армении не дать обмануть себя.

В МИД РФ указали, что предложенные Еревану объемы грантовой поддержки «не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ».

В заявлении МИД подтверждены намерения России всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией и высказано убеждение, что развитие сотрудничества будет способствовать реализации коренных интересов народов двух стран.

5 апреля сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Подробнее об этом — в материале «Газеты.ру»

В тот же день стало известно, что ЕС пообещал выделить Армении €270 млн в течение четырех лет, а США — $65 млн.

Ранее Пашинян назвал отличными консультации с коллегами из США и ЕС.

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