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Более 50 депутатов Рады стали фигурантами уголовных дел

На Украине 54 депутата Рады обвиняются в совершении уголовных преступлений

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Более 50 депутатов Верховной рады Украины текущего созыва обвиняются в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщается на сайте украинского общественного движения «Честно».

По его данным, 25 парламентариев обвиняются в коррупции. Большая часть из них являются представителями фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

Кроме того, 13 депутатам предъявлены обвинения в недостоверном декларировании доходов, а 12 парламентариев обвиняются в государственной измене, коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, больше всего среди них — представителей запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Некоторым депутатам предъявлены обвинения в служебном подлоге для выезда за границу, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов.

При этом суды вынесли приговоры 11 депутатам. Еще столько же парламентариев лишились депутатских мандатов.

До этого депутаты Верховной рады Александр Куницкий и Артем Дмитрук стали фигурантами уголовного дела по обвинению в избиении мужчины.

Ранее на Украине рассказали о росте коррупции.

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