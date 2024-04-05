Немецкого депутата обвинили в получении денег за пророссийскую позицию

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), вероятно, не поддержит участие своего депутата Петра Быстрона в выборах в европейский парламент из-за обвинений в получении им денег от связанной с Россией организации. Об этом сообщает Bild.

Кроме того, Быстрону посоветовали пока показываться на дебатах в бундестаге.

Предполагается, что Быстрон наличными или в виде криптовалюты получал деньги от ныне закрытого телеканала Voice of Europe за поддержку пророссийской политики в Европе. Об этом стало известно из публикаций, ссылающихся на данные чешской разведки.

Сам Быстрон все категорически отрицает. По его словам, это попытка повлиять на результат будущих выборов в Европарламент.

По данным Bild, 8 апреля по делу состоится совещание исполнительного комитета партии АдГ. «Быстрону, по всей видимости, посоветуют отказаться от активной предвыборной кампании в ЕС и не принимать мандат после выборов», — говорится в публикации.

19 марта генпрокуратура ФРГ обвинила военнослужащего бундесвера в шпионаже в пользу РФ.

Ранее в Польше заявили о проведении обысков в рамках дела «о шпионаже в пользу России».