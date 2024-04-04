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Бывший американский разведчик предрек конец Украине

Экс-разведчик Риттер: Украина скоро полностью исчезнет как государство

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Rich Schultz/AP

Украина скоро полностью исчезнет как государство. С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования», — отметил эксперт.

Он сыронизировал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба скоро потеряет и работу, и государство. Риттер обратил внимание, что Россию перестали заботить наполненные паникой заявления американских политиков о происходящем в зоне противостояния. Он отметил, что Вашингтон намерено разжигает конфликт, поставляя вооружение Киеву.

В начале апреля Риттер заявил, что режим украинского лидера Владимира Зеленского падет в мае или июне. По оценке экс-разведчика США, президент Украины фактически «тянет время», ожидая при этом более масштабной помощи со стороны Запада, к примеру, вооруженных контингентов от Польши или Франции.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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