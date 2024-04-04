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В США заявили о движении Украины к финансовой и военной самостоятельности

Блинкен: Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности

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Jacquelyn Martin/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева заявил, что Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах», — сказал он.

До этого он заявлял, что заявил, что Украина станет членом НАТО, июльский саммит Североатлантического альянса поможет «навести мост» ко вступлению страны в военно-политический блок.

Премьер-министр Украины Денисы Шмыгаль заявлял, что Украины и Латвия ожидают в скором времени открытия совместного производства дронов для нужд украинской армии. По его словам, правительство Латвии готово «и в дальнейшем поддерживать Украину на уровне 0,25% от ВВП ежегодно».

Ранее самолет Блинкена сломался во Франции.

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