В МИД РФ заявили об отсутствии намерения конфликтовать с НАТО

У России нет планов вступать в войну с НАТО или отдельно с членами альянса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

«Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран — членов альянса нет», — сообщил Грушко.

В том же интервью замглавы российского МИД предупредил, что конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран НАТО позволит себе поддаться авантюрным действиям, подобным тем, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что РФ не оставит без ответа любую угрозу со стороны Североатлантического альянса, а базы НАТО в случае появления на Украине «будут гореть».

Ранее Макрон пообещал не обращаться к НАТО при ударе по французам на Украине.