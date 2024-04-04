В МИД РФ пригрозили НАТО уничтожением военных баз альянса

Базы Организации Североатлантического договора (НАТО) будут гореть, если они появятся на территории Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, слова которого передает RT.

«Гореть будут эти базы. Там уже был Яворовский полигон, где тренировали натовцы войска… Это законная цель абсолютно», — сказал Грушко.

Также Грушко сказал, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа.

До этого замглавы российского МИД заявил, что слова французского президента Эммануэля Макрона об отправке своих войск на Украину недопустимы.

29 марта председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что западным политикам выгодно говорить о растущей «угрозе нападения РФ на страны НАТО», поскольку — это выделение дополнительных средств, строительство новых военных баз и т.д.

Ранее в России заявили о возможных изменениях в ядерной доктрине.