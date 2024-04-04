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Американская журналистка раскрыла правду об интервью Байдена

Журналистка ESPN Стил: интервью с Байденом было полностью срежиссированно

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Elizabeth Frantz/Reuters

Экс-телеведущая американского спортивного телеканала ESPN Сейдж Стил заявила, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссированно, передает Fox News.

По словам журналистки, это был интересный опыт, поскольку все было очень организованно.

«Мне сказали: «Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария»», — продолжила она.

Она отметила, каждый вопрос американскому лидеру был подготовлен заранее и «десятки раз» прорабатывался редакторами и руководством.

Как сообщила Стил, она действовала по сценарию, от которого ее просили не отклоняться.

«Это было примерно так: «Вы спросите об этом. Вот как вы это скажете. Никаких дополнений. Следующий вопрос»», — добавила журналистка.

В феврале депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Байден не должен медлить и согласиться на интервью с российским журналистом Дмитрием Киселевым, который является гендиректором медиагруппы »Россия сегодня».

В том же месяце Дмитрий Киселев в ходе программы «Вести недели» сообщил, что направил запрос на интервью с Байденом.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

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