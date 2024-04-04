Посол РФ призвал США не давать советы России

Российская Федерация не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела страны и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что России следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Соединенными Штатами, сообщает российская дипмиссия в Telegram.

В ответ на это российский дипломат заявил, что американцам не нужно давать советы Москве.

«От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики», — отметил он.

Антонов также призвал правительство США «перестать лгать себе и другим».

В феврале президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты сложной страной.

До этого Путин отметил, что Вашингтону придется считаться с Москвой и искать точки соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.