Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Франция не выражала готовность к диалогу с Россией по Украине

AFP: минобороны Франции не выразило готовность к диалогу с РФ по Украине

close
100%
Depositphotos

Франция не выразила «готовности к диалогу» с Российской Федерацией по вопросу Украины в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран — Сергеем Шойгу и Себастьяном Лекорню, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) .

Об этом зарубежному агентству сообщили источники во французском правительстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Лекорню во время телефонной беседы, которая состоялась 3 апреля, отметили готовность к диалогу по Украине.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами