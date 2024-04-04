СМИ: Франция не выражала готовность к диалогу с Россией по Украине

Франция не выразила «готовности к диалогу» с Российской Федерацией по вопросу Украины в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран — Сергеем Шойгу и Себастьяном Лекорню, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) .

Об этом зарубежному агентству сообщили источники во французском правительстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Лекорню во время телефонной беседы, которая состоялась 3 апреля, отметили готовность к диалогу по Украине.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.