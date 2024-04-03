Захарова отреагировала на сообщения СМИ о предупреждении США за 2 недели до теракта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию американских СМИ о том, что Соединенные Штаты за две недели до террористического акта в «Крокус Сити Холле» направили предупреждение о возможной атаке. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова призвала получить от представителей США «фактологический материал на эту тему», поскольку в России привыкли к американским вбросам в информационное пространство с последующим отказом от собственных заявлений.

Она также попросила выяснить у Вашингтона, когда и кому передавались данные о готовящемся террористическом акте.

2 апреля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении на «Крокус» за день до публикации посольством США в РФ официального сообщения о возможной угрозе теракта. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что информация, которой поделились США, была «слишком общей».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о предупреждении США за 2 недели до теракта.